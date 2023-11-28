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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الأوزبكي

سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الأوزبكي
28 نوفمبر 2023 16:01

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في أبوظبي معالي الفريق بولات بوبوجونوف، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين.

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حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، وعدد من ضباط الوزارة.

وحضر من الجانب الأوزبكي، سعادة عبدالعزيز اورالبايوفيتش أقولف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، والعقيد جومانوف تولكين ساتاروفيتش، النائب الأول لرئيس قسم الشؤون التعليمية وإمداد الموظفين بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين والضباط من وزارة الداخلية.

المصدر: وام
سيف بن زايد
أوزبكستان
الإمارات
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