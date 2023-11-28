"صحة دبي " تحتفل بعيد الاتحاد الــ 52

احتفلت هيئة الصحة بدبي اليوم بعيد الاتحاد الــ 52 بمجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الفنية والتراثية المميزة التي عكست مظاهر البهجة ومشاعر الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بحضور مسؤوليها وموظفيها.

وأعرب مسؤولو وموظفو الهيئة عن اعتزازهم بهذا اليوم الذي أحدث علامة فارقة في تاريخ المنطقة وكان بداية قوية لنموذج الدولة الحديثة ونقطة انطلاق استثنائية لمسيرة التنمية والازدهار التي شهدتها وتشهدها دولة الإمارات.

وقال سعادة عوض الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي: "قياساً بالسنوات الماضية من قيام الدولة وحتى اليوم وما حققته دولة الإمارات وما وصلت إليه فإننا نكون بالفعل قد سبقنا الزمن وتجاوزنا جميع التحديات وحققنا كل ما هو مستحيل في جميع المجالات حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في الرخاء ورفاهية الحياة وأصبحت لها مكانتها المميزة في مصاف الدول الكبرى".

وأضاف الكتبي: "لو نظرنا بشكل خاص لمجمل الإنجازات التي حققتها الدولة على مستوى القطاع الصحي سنجد أنه من أسرع القطاعات نمواً وتقدماً على الصعد كافة سواء على مستوى العلوم الطبية والأبحاث أو البنية التحتية والتقنية أو المنشآت الصحية وتجهيزاتها وحلولها الذكية التي تعتبر الأحدث عالمياً وأيضاً على مستوى الكفاءات والخبرات والكوادر البشرية ومناخ الاستشفاء المميز بشكل عام والذي عزز من تواجد دولة الإمارات بقوة على الساحة الصحية الدولية".