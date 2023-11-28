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جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لفروع "الترجمة" و"الفنون والدراسات النقدية" و"التنمية وبناء الدولة"

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لفروع "الترجمة" و"الفنون والدراسات النقدية" و"التنمية وبناء الدولة"
28 نوفمبر 2023 17:19

 أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها الثامنة عشرة لعام 2023-2024 لفروع "الترجمة"، و"الفنون والدراسات النقدية"، و"التنمية وبناء الدولة"، حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة لهذه الفروع.

واستقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب خلال الدورة الحالية عدد المشاركات الأكبر في تاريخها، إذ وصلت إلى 4240 ترشحاً من 74 دولة منها 19 دولة عربية و55 دولة من بقية أرجاء العالم، وجاءت أعلى المشاركات ضمن فروع الجائزة في فرع المؤلف الشاب، وجاء فرع الآداب في المركز الثاني، ثم فرع أدب الطفل والناشئة، ثم جاءت في المراكز التالية فروع الجائزة الأخرى وهي فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة.

وضمّت القائمة الطويلة لفرع "الترجمة" 11 عنواناً من7 دول عربية هي سلطنة عمان، والكويت، والعراق، وتونس، ومصر، والمغرب، وليبيا، حيث تميزت الأعمال المترجمة بالتنوع وضمت 4 لغات تمت الترجمة منها إلى العربية وهي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية.

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كما ضمّت القائمة الطويلة لفرع "الفنون والدراسات النقدية" 11 عنواناً من 6 دول عربية هي المملكة العربية السعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والمغرب، والجزائر فيما ضمّت القائمة الطويلة لفرع "التنمية وبناء الدولة" 9 عناوين من 6 دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس، وسوريا.

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة تمنح للأعمال الإبداعية والأدبية النوعية، في مجالات مختلفة مثل الأدب والعلوم الإنسانية والفنون واللغة العربية، وتساهم في تحريك عجلة الترجمة من خلال تحفيز المترجمين على الإنتاج الأدبي النوعي المرتبط بالثقافة والحضارة العربية بلغات مختلفة وتكريم المميزين منهم.

المصدر: وام
جائزة الشيخ زايد للكتاب
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