برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان السلع البحري ينطلق بنسخته الثالثة 6 ديسمبر المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق مهرجان السلع البحري بنسخته الثالثة، على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وبجوائز تبلغ قيمتها 4 ملايين، و497 ألف درهم إماراتي.

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الثلاثاء، بمجلس أبوظبي الرياضي، استعرضت خلاله الاستعدادات الانطلاق المهرجان وقيمة وعدد الجوائز المخصصة للمسابقات، وذلك بحضور سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من النواخذة والرياضيين المشاركين في المهرجان.

وقال سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي إن مهرجان السلع البحري يعزز من دور الرياضات الشراعية التراثية في المجتمع، بصفتها جزءاً من تراث الإمارات الأصيل، إذ تسلط الرياضات البحرية الضوء على التراث، وتُسهم في نقله إلى الأجيال القادمة، مثمناً جهود اللجنة المنظمة للمهرجان في تحقيق النجاحات المتتالية للمهرجان وما ينظمه من فعاليات ومسابقات رياضية وتراثية متنوعة.

وأوضح زايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن مهرجان السلع البحري يقدم على مدار 5 أيام متتالية مسابقات بحرية ورياضية، تراثية وحديثة، ويبلغ عددها 30 مسابقة خصص لها 547 جائزة نقدية.

وأشار المزروعي إلى أن المهرجان يتضمن سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدما، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وبطولة السلع لصيد الشعري، وبطولة الهدد، وغيرها من المسابقات الرياضية والشاطئية والتراثية والألعاب الشعبية، كما يحتضن المحطة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، وتتضمن فئتي الرجال والنساء.

وقال خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن إقامة سباقات المحامل الشراعية 43 قدما، و22 قدما، ستمثل إضافة جديدة ومميزة للمهرجان.وأكد محمد علي الرميثي - ممثلاً عن نادي ابوظبي للصقارين، أن مسابقة "الهدد" التي تقام للمرة الأولى في المهرجان، سيتم تنظيمها من خلال خمسة أشواط، وستكون مفتوحة لجميع فئات الصقور انتاج المزارع، وسيسمح بالمشاركة للصقارين من جميع الجنسيات.