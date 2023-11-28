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حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات منتدى دبي للمستقبل

حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات منتدى دبي للمستقبل
28 نوفمبر 2023 18:25

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،  اليوم جانباً من فعاليات منتدى دبي للمستقبل.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم جانباً من فعاليات منتدى دبي للمستقبل التجمع الأكبر لخبراء المستقبل من حول العالم بمشاركة 2500 شخصية اجتمعوا من أجل رسم معالم مستقبل أفضل في مختلف القطاعات الحيوية».

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وأضاف سموه: «إن السر وراء نهضة دبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة قامت بالأساس بسبب أفكارها ومشاريعها الاستباقية.. في الخمسينيات من القرن الماضي، كان راشد بن سعيد يرسم معالم نهضة دبي لعقود قادمة، واليوم نلمس جميعاً جهود محمد بن راشد التي تستهدف نهضة الحضارة العربية ومبادرات تترك الأثر الإيجابي في أنحاء الأرض من أجل مستقبل أفضل للجميع».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
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