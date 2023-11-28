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الفريق الإماراتي الإنساني فى تشاد يفتتح 3 مدارس في أمدجراس بعد ترميمها وتأثيثها

الفريق الإماراتي الإنساني فى تشاد يفتتح 3 مدارس في أمدجراس بعد ترميمها وتأثيثها
28 نوفمبر 2023 18:47

افتتح الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أمدجراس بتشاد اليوم 3 مدارس جديدة بعد الانتهاء من ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لضمان استمرار الطلاب في مواصلة تعليمهم ورفع مستوى جودة التعليم والمساهمة في تحسين أداء النظام التعليمي في التشاد.

وتضمن حفل الافتتاح توزيع حقائب مدرسية وهدايا للطلاب وذلك بحضور معالي أحمد حسين والي ولاية إنيدي الشرقية وممثلي الفريق الإماراتي الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمرالإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وثمّن معالي أحمد حسين خلال كلمة له فى الحفل الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم العملية التعليمية بتشاد وكذلك مختلف المشاريع الإنسانية من حفر للآبار والمستشفيات وصيانة وترميم المدارس وتزويدها بكافة معدات وسائل التعليم وتوفير المستلزمات من الحقائب المدرسية للطلاب في مختلف مراحلهم التعليمية.

كما أشاد بجهود الإمارات ورسالتها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الناس وتحسين ظروفهم المعيشية معربا عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وللفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في تشاد على جهودهم لمساعدة سكان المنطقة وتلمس احتياجاتهم المعيشية الضرورية.

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من جانبه أوضح محمد إدريس، مندوب وزارة التربية الوطنية في أمدجراس أن ترميم وتأهيل وتأثيث المدارس ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.. مضيفا أن عدد المستفيدين من المدارس يصل إلى 600 طالب وطالبة.

وأشاد السيد محمد إدريس بالخدمات المقدمة من المؤسسات الإنسانية الإماراتية لتجهيز وصيانة المدارس والفصول الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة وإعداد مرافق تعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة بشكل يضمن التحصيل التعليمي الجيد لتحقيق الحياة الطيبة لأبنائنا.

من جانبهم أعرب أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للإمارات، التي لم تدخر جهداً في تسهيل حياتهم والعمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
تشاد
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