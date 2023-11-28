الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة غرباً بعد الظهرعلى البحر.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر ويحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند الساعة 03:47 والجزر الأول عند الساعة 20:48 والجزرالثاني عند الساعة 07:40 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 23:48 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:37.