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رئيس وزراء باكستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس وزراء باكستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
28 نوفمبر 2023 19:06

زار دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه سعادة فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان لدى الدولة، وسعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل دولة أنوار الحق كاكار والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

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وتجول دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، واطلعوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، ونسخة من كتاب "بيوت الله"، الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

المصدر: وام
جامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
باكستان
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