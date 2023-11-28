آيرينا.. صرح عالمي للاستدامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف إمارة أبوظبي، مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهي منظمة حكومية دولية، تدعم الدول للانتقال إلى الطاقة المستدامة، وتعتبر منصة للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية، والطاقة المائية، والمحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

وفي عام 2009، تم تعيين مدينة أبوظبي مقراً مؤقتاً لآيرينا، وفي أبريل 2011 تم اختيار العاصمة أبوظبي بالإجماع لتكون المقر الدائم للوكالة، ما يجعلها المدينة الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف منظمة حكومية دولية كمقر رئيس لها.

وتهدف آيرينا إلى تعزيز الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة على نطاق عالمي، وتقدم المشورة للدول الصناعية، والنامية لمساعدتها على تحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات، والوصول إلى البيانات، وأفضل الممارسات المالية الفعالة في المجال. وانطلاقاً من مكانتها مركزاً عالمياً للتميز، تضطلع «آيرينا» بدور ريادي في تسريع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة حول العالم، ونشرت الوكالة عام 2022 تقريراً بعنوان «تحليل سوق الطاقة المتجددة في أفريقيا»، تناولت فيه الإمكانات الواعدة لتحول نظام الطاقة عند اقترانه بحزمة من السياسات المناسبة.