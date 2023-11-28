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رئيس الدولة يتلقى دعوة أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية.. تسلمها منصور بن زايد

رئيس الدولة يتلقى دعوة أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية..تسلمها منصور بن زايد
28 نوفمبر 2023 20:15

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ـ خلال استقباله في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ سعادة الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة الذي نقل إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

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كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين وبما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

المصدر: وام
محمد بن زايد
منصور بن زايد
قطر
الإمارات
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