ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان في واحة الكرامة

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، اليوم في واحة الكرامة، دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الذي يزور الدولة حاليا.

واستعرض دولة أنوار الحق كاكار وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكوَّن من 31 لوحاً يستند كلٌّ منها على الآخر كرمزٍ للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وفي ختام الجولة سجَّل رئيس وزراء باكستان كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أنَّ واحة الكرامة تعدُّ معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وشُيِّدت تخليداً لبطولات شهداء دولة الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.