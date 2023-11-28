الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان في واحة الكرامة

ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان في واحة الكرامة
28 نوفمبر 2023 20:21

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، اليوم في واحة الكرامة، دولة أنوار الحق كاكار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الذي يزور الدولة حاليا.

واستعرض دولة أنوار الحق كاكار وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكوَّن من 31 لوحاً يستند كلٌّ منها على الآخر كرمزٍ للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين «الاتحاد للقطارات» و«أدنوك»

وفي ختام الجولة سجَّل رئيس وزراء باكستان كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. 

يشار إلى أنَّ واحة الكرامة تعدُّ معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وشُيِّدت تخليداً لبطولات شهداء دولة الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
واحة الكرامة
آخر الأخبار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
اليوم 09:47
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
اليوم 21:43
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
علوم الدار
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
اليوم 21:25
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
اليوم 21:17
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
علوم الدار
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©