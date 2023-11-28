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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ السعودية بفوزها باستضافة إكسبو 2030

محمد بن راشد يهنئ السعودية بفوزها باستضافة إكسبو 2030
28 نوفمبر 2023 20:50

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة إكسبو 2030.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030.. نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030.. فرحة الشعب السعودي فرحتنا.. ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.. ألف مبروك للسعودية».

 

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