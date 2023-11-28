رئيس الدولة يستقبل رئيس منغوليا ويشهدان تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة أوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس أوخنا خوريلسوخ ـ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومنغوليا والفرص والإمكانيات الواعدة لتطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية والازدهار في البلدين.

كما تبادل سموه ورئيس منغوليا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي ينطلق يوم 30 نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي وأهميته في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها تسريع العمل المناخي والتنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة أوخنا خوريلسوخ تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين تهدف إلى تطوير التعاون المشترك شملت التالي: مذكرات بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول للجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة والعادية وإنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية في الدولة ونظيرتها الخارجية المنغولية وتبادل الخبرات الحكومية إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مركز الإمارات للسياسات ومعهد الدراسات الدولية التابع للأكاديمية المنغولية للعلوم ، وأخرى بين المدرسة الرقمية في الدولة والهيئة العامة للتعليم في منغوليا بشأن التعاون في مبادرة التعلم الرقمي بجانب مذكرة تفاهم بين الإذاعة الوطنية المنغولية وشبكة أبوظبي للإعلام.





تبادل مذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات.. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومن جانب منغوليا معالي باتسيتسيغ باتمونج وزيرة الخارجية حضر اللقاء ومراسم تبادل المذكرات كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.