الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير جنوب أفريقيا وسام الاستقلال

رئيس الدولة يمنح سفير جنوب أفريقيا وسام الاستقلال
28 نوفمبر 2023 22:09

 منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، سعادة سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، سعادته الوسام، معربا عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا في كافة المجالات.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد يرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28"
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا

من جانبه، أعرب سعادة كاتشاليا عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
جنوب أفريقيا
وسام الاستقلال
آخر الأخبار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
اليوم 09:47
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
اليوم 21:43
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
علوم الدار
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
اليوم 21:25
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
اليوم 21:17
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
علوم الدار
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©