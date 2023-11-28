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"طرق دبي" : تحويل مؤقت لحركة المرور على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي تزامنًا مع "COP28"

"طرق دبي" : تحويل مؤقت لحركة المرور على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي تزامنًا مع "COP28"
28 نوفمبر 2023 22:50

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تحويل مؤقت للحركة المرورية في إمارة دبي على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي في المقطع الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع إكسبو، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الجمعة الموافق من الأول من ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف " COP28 " في مدينة إكسبو دبي.

ووضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية متكاملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لضمان انسيابية الحركة المرورية، من خلال استخدام الطرق البديلة، مثل: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع جميرا، وشارع الوصل، وشارع الخيل.

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ودعت الهيئة الجمهور إلى استخدام وسائل النقل العام، للوصول إلى وجهاتهم، كما وجهت مستخدمي الطريق نحو الالتزام باللوحات الارشادية على الشوارع، والإشعارات التي ستعرض على الشاشات الذكية المتغيرة حول التحويلات المرورية المؤقتة واستخدام الطرق البديلة.

المصدر: وام
كوب 28
طرق دبي
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