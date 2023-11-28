وكالة أنباء الإمارات تشارك في منتدى مصر للإعلام

القاهرة (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في منتدى مصر للإعلام تحت شعار «عالم بلا إعلام»، الذي انطلقت فعالياته بالقاهرة الأحد الماضي بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وفي جلسة نقاشية بعنوان «المؤسسات الإعلامية والجمهور: سباق التكنولوجيا»، أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية فهم ديناميكية تفاعل الجمهور مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتي تحدد طبيعة الاستخدام وتفضيلاته، مما يجعل المؤسسات الإعلامية أكثر قدرة على التعامل مع هذه التطورات من حيث إنتاج المحتويات المتنوعة وتلبية الاحتياجات المعرفية لمختلف شرائح وفئات المجتمع.

وأشار إلى الطفرة التي حققتها «وام» في هذا المجال، خاصة استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي لخدمة الأهداف المؤسسية وتطوير العمل الإخباري.

وأوضح أن التكنولوجيا الموجودة الآن والتطور السريع الذي نشاهده يحتم علينا أن تسارع مؤسساتنا الإعلامية بأن تكون جزءًا من مستقبل صناعة الإعلام، خصوصاً تلك المؤسسات الإعلامية أو الوكالات الإخبارية التي مازالت تعمل بنمط تقليدي لا ينسجم مع تقنيات سريعة التطور وبرمجيات فائقة الذكاء تتداخل فيها العوالم المادية والافتراضية والمعززة لتثري الممارسات الإعلامية والتجارب الإنسانية.

وفي سياق متصل، شارك عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في «وام» بجلسة نقاشية تناولت مستقبل صناعة الأخبار في ظل التغيير المتسارع، وبين فيها ضرورة مواكبة الصحفيين لمستجدات بيئة العمل الإعلامي لاسيما الخصائص التي توفرها برمجيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتويات الإخبارية.