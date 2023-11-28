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علوم الدار

«صحة أبوظبي» تبرم اتفاقية شراكة مع «فياتريس»

نورة الغيثي وراشد السويدي وتامر السلاب والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
29 نوفمبر 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الصحة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع «فياتريس»، شركة الرعاية الصحية العالمية المتخصصة في تمكين أفراد المجتمعات حول العالم من عيش حياة أكثر صحة في كل مراحلها. ويهدف التعاون إلى تقديم برنامج مبتكر لصقل مهارات الكوادر الصحية، مع التركيز على أطباء الرعاية الصحية الأولية في مجالات الكشف المبكر وتشخيص وإدارة الاضطرابات الصحة النفسية لدى المرضى. 
وتركز مذكرة التفاهم على رفد أطباء الرعاية الأولية، من خلال منصة رقمية متخصصة، بحزمة من موارد التعليم الطبي الشامل والتي تغطي الأمراض غير المعدية، مع تركيز على حالات الصحة النفسية، بما في ذلك الذهان، والخرف، واضطرابات المزاج، والاكتئاب، والقلق، واستخدام العقاقير، والاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين. وستوظف منصة صقل المهارات منهجية ثلاثية المراحل تركز على بناء القدرات، وتطوير الإمكانات، وتوصيات الخبراء للرعاية الصحية المثلى للصحة النفسية.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العامة الصحية في دائرة الصحة، وتامر السلاب، رئيس شركة «فياتريس» لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل الدائرة، وممثلين عن الشركة.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي: «تؤكد مثل هذه الشراكات على التزام الدائرة بتوطيد أطر تعاون وثيقة مع الشركاء الاستراتيجيين وتوحيد الجهود الرامية لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي. ينسجم هذا التعاون مع جهودنا المستمرة للاستثمار في العنصر البشري وصقل مهارات أطباء الرعاية الأولية ورفدهم بالفرص والإمكانات لتوفير خدمات الصحة النفسية لأفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات، بما يدعم رؤيتنا ‘أبوظبي مجتمع معافى’، ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية».
وقال أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا في شركة «فياتريس»: «يسعدنا في شركة “فياتريس” توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الصحة - أبوظبي، في إطار رؤيتنا المشتركة لوضع الصحة النفسية والبدنية في المجتمع في المقام الأول. وعبر هذا التعاون، سيتقاسم الخبراء المعرفة والموارد التي تمكن أطباء الرعاية الأولية من تيسير سبل وصول المرضى الذين يعانون من تحديات نفسية إلى الرعاية الطبية المناسبة».
وفي ضوء الجهود الرامية للارتقاء بتجارب المرضى، تضع هذه المبادرة رحلة المريض في صلب أولوياتها، بدءاً من تعزيز كفاءة أطباء الرعاية الأولية ومقدمي الرعاية الصحية، إلى توفير خدمات رعاية سريرية عالمية المستوى. ومع وضعها لهدف طموح مفاده ضمان وصول جميع المرضى لمنظومة عالية الجودة للرعاية الصحية تجمع بين الخيارات الدوائية والاستشارات الطبية، تمثل هذه الجهود إضافة هامة لتحسين رعاية المرضى، بما يعود بالفائدة على صحة مجتمع أبوظبي ككل.

أبوظبي
الإمارات
دائرة الصحة
الرعاية الصحية
نورة الغيثي
راشد السويدي
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