ذياب بن محمد بن زايد يشهد فعاليات النسخة الثانية من "مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي"

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جانباً من فعاليات النسخة الثانية من "مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي"، التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

والتقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مجموعةً من الطلبة والخبراء والمبتكرين الشباب المشاركين في هذه المسابقة التي تستقطب ما يزيد على 500 مشارك يُمثِّلون 32 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية لمهارات آسيا، والدول المشاركة بصفتهم ضيوفاً، والذين يتنافسون في 28 مسابقة للمهارات التقنية والمهنية.

ويشارك في المسابقة أيضاً نخبة من المواهب الإماراتية الشابة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبادل خبراتهم مع الكفاءات الآسيوية الشابة المشاركة في الحدث.

رافق سموّه، خلال جولته، سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مؤسِّس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويستضيف الحدث، الذي ينظِّمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، مسابقات في مجال تكنولوجيا التشييد والبناء، والفنون الإبداعية والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التصنيع والهندسة، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والنقل والخدمات اللوجستية، ومهارات الناشئين.

يُذكَر أنَّ النسخة الثانية من "مسابقة مهارات آسيا العالمية"، التي تُنظَّم كلَّ عامين، تواصل فعالياتها حتى الغد ، وتستقطب نخبة من المشاركين من الدول الأعضاء والشركاء الدوليين من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المهارات والكفاءة التقنية والمهنية في دول القارة الآسيوية.