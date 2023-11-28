شرطة دبي تبحث التعاون مع «فلاي دبي»

دبي (الاتحاد)

استقبل العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، في مقر الإدارة بدبي، وفداً من شركة فلاي دبي، برئاسة حمد محمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للمشروعات التجارية، وحضور محمد عباس البلوشي رئيس أمن الطيران، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز قنوات الاتصال والتعاون بين الدوائر والشركات الحكومية في إمارة دبي، بما يُساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي لتعزيز سلامة التنقل وتوفير بيئة آمنة للمجتمع، ودعم تكامل وسائل النقل، وضمان النقل الآمن والمرن للمواصلات العامة في الإمارة.

وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون بين إدارة أمن المواصلات بدبي وشركة فلاي دبي في مختلف المجالات، ضمن إطار استراتيجية إدارة أمن المواصلات لتبادل الخبرات والمعرفة وإجراء المقارنات المعيارية مع شركائها الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة بالعمل المشترك، وصولاً لتحسين الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المتمثلة في الحفاظ على الأمن والأمان في إمارة دبي.