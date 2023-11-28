«إيدج» تُسلّط الضوء على أهمية أسواق أميركا اللاتينية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن مشاركتها في معرض إكسبو ديفينسا 2023، المقرر عقده في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر في بوغوتا، كولومبيا. ويؤكد حضور المجموعة في أحد أهم المعارض المتخصصة في أميركا اللاتينية على التزامها المستمر تجاه هذه السوق، حيث تعمل بنشاط على تجسيد حضورها من خلال المبيعات والشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ، مما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية في المنطقة. وستعرض «إيدج» خلال الحدث مجموعتها الفريدة من الحلول المتطورة، مع تسليط الضوء على خبرتها في الأنظمة ذاتية القيادة، والذخائر الموجهة بدقة، والأسلحة والذخائر، وحلول الحرب الإلكترونية المتقدمة.وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تعكس مشاركتنا في معرض إكسبو ديفينسا جهودنا المستمرة لتعزيز شبكة علاقات مجموعة إيدج وتوسيع نطاق التعاون داخل منطقة أميركا اللاتينية ذات الأهمية الاستراتيجية. إن الحلول التي سنعرضها، لا سيما في مجالات الأنظمة ذاتية القيادة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية، تُوفر قدرات تكنولوجية وتشغيلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركائنا في المنطقة. وبدورنا، نتطلّع إلى تعزيز علاقاتنا وتوسيع تعاوننا في كولومبيا وفي جميع أنحاء أميركا اللاتينية».

وسيعرض جناح إيدج عائلة «QX» من الذخائر الجوالة، والطائرة من دون طيار ذات الأجنحة الدوارة «قرموشة»، والطائرة الجوالة من دون طيار «SHADOW»، بالإضافة إلى سلسلة الذخائر الجوالة «HUNTER»، بما في ذلك ذخائر«HUNTER 2-S» المزودة بحلول ذكاء اصطناعي فعالة.

وستعرض إيدج مجموعتها من المسدسات والمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية وبنادق القنص، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الذخائر ذات العيار الصغير.

أما في مجال الأسلحة الذكية، فستعرض «إيدج» مجموعة «الطارق» من الذخائر الموجهة بعيدة المدى، والذخائر الموجهة بدقة «RASH»، ومجموعة «DESERT STING» للأسلحة الانزلاقية الموجهة بدقة جو-أرض، وصاروخ «MANSUP-ER» المضاد للسفن، وصاروخ الدفاع الجوي «SKYKNIGHT».