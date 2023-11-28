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شرطة دبي تحصل على شهادة «أفضل بيئة صحية للعمل»

عبد القدوس العبيدلي والحضور لدى تسلم الشهادة (من المصدر)
29 نوفمبر 2023 00:51

دبي (الاتحاد)

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حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة اعتماد «أفضل بيئة صحية للعمل» من مؤسسة «هيلث بليس تو ورك»»، كأول جهة شرطية على مستوى العالم أجمع، وعلى مستوى العالم العربي التي تُلبي المواصفات الخاصة بتوفير أفضل بيئة صحية للعمل، وذلك بفضل جهودها المتواصلة في تعزيز الصحة والسلامة والعافية في مختلف نواحي العمل الشرطي.
وتسلم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، الشهادة من فريق العمل، بحضور سعادة اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، والعقيد عبد العظيم كمكار مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية، وعدد من الضباط والموظفين.
وأشاد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، بجهود فريق العمل في الحصول على الشهادة، مؤكداً أن الحصول عليها يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير بيئة عمل صحية للموظفين وفق أعلى المواصفات العالمية.

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