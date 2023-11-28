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أحمد بن محمد يترأّس اجتماع مجلس أمناء «محمد بن راشد للأعمال الخيرية»

أحمد بن محمد مترئساً الاجتماع (من المصدر)
29 نوفمبر 2023 00:53

دبي (الاتحاد)

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ترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة للاطلاع على التوجهات المستقبلية وتعزيز دورها الإنساني حول العالم.
وقال سموه: «إن العمل الإنساني نهج أصيل منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 52 عاماً، حيث استطاعت دبي ودولة الإمارات على مر عقود إحداث أثر وعطاء مستدام يمكّن الأفراد من العيش الكريم أينما كانوا».
وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستستمر المؤسسة بإنجازاتها المتواصلة لترسيخ أهمية العمل الخيري والإنساني في المجتمع وتأكيده كقيمة إماراتية أصيلة للأجيال القادمة».

أحمد بن محمد
دبي
الإمارات
أحمد بن محمد بن راشد
مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية
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