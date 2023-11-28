مجلس منظمة مهارات آسيا العالمية يثني على تنظيم الفعالية

مريم بوخطامين (أبوظبي)

تختتم اليوم فعاليات مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023 بمشاركة 31 دولة من القارات الخمس بالدورة الثانية، والتي يشارك فيها نحو 500 مسؤول وخبير ومتسابق تنافسوا فيها على 28 مهارة تقنية ومهنية، حيث ثمن المشاركون ومجلس إدارة منظمة مهارات آسيا العالمية نجاح وحسن تنظيم الفعالية، والتي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وأجمع مجلس المنظمة على أن الرعاية التي يوليها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أثرت المسابقة، ووصلت بها للأهداف الإستراتيجية المرجوة للمنظمة نحو أعلى الآفاق العالمية.

وجاء على هامش الفعاليات مناقشة الآليات الجديدة اللازمة لتفعيل دور «مهارات آسيا العالمية» في تمكين دول القارة من إحداث نقلة نوعيه دائمة في منظومة التعليم المتخصص والذكاء الاصطناعي في دول آسيا، بما يضمن صناعة الكفاءات الآسيوية في كافة التخصصات الهندسية والتكنولوجية والتقنية والمهنية، بحسب الدكتور مبارك سعيد الشامسي مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي أكد أن الاجتماع بحث آليات الارتقاء الدائم بمنظومة التعليم التقني والمهني في قارة آسيا، باعتباره هدفاً إستراتيجياً لازماً تسعى المنظمة لمواصلة تحقيقه وفق أرقى المعايير والنظم العالمية.

كما شهدت الفعالية توقيع اتفاقية بين «أبوظبي التقني» و«الأمن السيبراني» لتوظيف وتدريب خريجي وطلبة بوليتكنك أبوظبي على عمليات الردع والوقاية من القرصنة الإلكترونية.