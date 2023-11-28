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علوم الدار

سلطان النيادي: الفضاء جزء لا يتجزأ من ثقافة الدولة

سلطان النيادي وهزاع المنصوري خلال الرحلة
29 نوفمبر 2023 00:52

آمنة الكتبي (دبي)

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أكد سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، أن ثقافة الفضاء والذهاب للمهمات الفضائية جزء لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات، وأدعو شباب الوطن إلى تنمية قدراتهم وإلى السعي والاجتهاد، لأن القيادة الرشيدة وفرت جميع الفرص أمامهم للتميز.
جاء ذلك خلال احتفاء طيران الإمارات أمس بنجاح مهمته «طموح زايد2» عبر تنظيم رحلة جوية حول دولة الإمارات لرائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري، ورواد فضاء البعثة الاستكشافية 69.
وتابع النيادي: «نشكر طيران الإمارات، خاصة أن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، كما أن هذه المبادرة احتفت كذلك برواد فضاء البعثة الاستكشافية 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تستضيفهم الدولة حالياً، بهدف استعراض تجاربهم ومشاهداتهم في قطاع الفضاء مع الجمهور والطلبة الجامعيين والمتخصصين في قطاع الفضاء».
وذكر أن رواد فضاء البعثة الاستكشافية 69، يشعرون بسعادة بالغة لوجودهم بالدولة، وتعرفهم عن قرب على الثقافة الإماراتية، والتعرف على تجربة الإمارات الناجحة في قطاع الفضاء.
بدوره، قال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، والمسؤول عن متابعة البعثة الاستكشافية 69 على الأرض: «إن هذا التكريم الرائع الذي بادرت به طيران الإمارات، شيء رائع أدخل السعادة على قلبي وعلى كل أعضاء البعثة الذين شاركوا باحتفال الإمارات بعيد الاتحاد، من خلال الجولة الجوية وشملت إمارات الدولة كافة للاطلاع على معالمها والاستمتاع بجمالها».
ولفت إلى أن الفريق يشارك خلال هذه الفترة في العديد من الفعاليات التي تشمل جامعات الدولة، وفعاليات «منتدى دبي للمستقبل»، الذي يعد أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، وذلك لاستعراض تجاربهم ومهامهم وخبراتهم ومشاركتها مع الجمهور والنشء الشغوف بقطاع الفضاء.
واحتفلت طيران الإمارات، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بالمبادرات الفضائية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتسيير رحلة جوية خاصة لمرة واحدة.

سلطان النيادي
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