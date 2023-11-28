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علوم الدار

«منصة صناعة» تدعم 20 مصنعاً محلياً

محمد بن سالم بن كردوس
29 نوفمبر 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «منصة صناعة»، المنصّة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي، تخصيص مساحات مجانية لـ20 مصنعاً وطنياً تعمل في مجال الصناعات الغذائية، في منصتها بمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، وذلك لتعزيز وجود المصانع الوطنية في المعرض، ومساعدتها في عرض منتجاتها على الشركات والجمهور، كالتزام لمنصة صناعة لدعم وتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية في قطاع صناعة الأغذية، والذي بدوره يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وتشارك «منصة صناعة» في فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، التي انطلقت أمس الأول بحضور قادة القطاع الصناعي والغذائي والعارضين والزوار، حيث يعد تخصيص مساحات مجانية للمصانع الغذائية الوطنية «خطوة استثنائية» تعكس التزام المنصة بدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز التواجد القوي للصناعة الغذائية الوطنية، وتشجيع التبادل التجاري ومنح الفرصة للمصانع لعرض تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية المحلية.
وأكد محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة «صناعة»، أن المنصة تواصل دعمها المستمر للصناعات الإماراتية، بما ينعكس على تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصناعية الوطنية، تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الصناعات الإماراتية والترويج لها بأفضل السُبل، كما يتزامن مع الشراكة الاستراتيجية للمنصّة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا بدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم المحلية على نطاق واسع، ومساعدتهم كذلك في كسب ثقة المستهلكين بجودة منتجاتنا الوطنية، وتعزيز مساهمة قطاع صناعة الأغذية في الاقتصاد المحلي وتشجيع التنمية المستدامة.
وأضاف: «تأتي مشاركة المنصة في فعاليات المعرض تجسيداً للالتزام الراسخ بالاستراتيجية الصناعية في إمارة أبوظبي، ما يعزز دورنا الوطني كمنصة داعمة لتعزيز التجارة والابتكار في قطاع الأغذية الإماراتي، وتبادل الخبرات مع أبرز اللاعبين في صناعة الأغذية على مستوى إقليمي ودولي، كما تتضمن المبادرة العديد من الجوانب الداعمة للصناعات المحلية، منها تقديم دعم فني وتقني للمشاريع الناشئة، وتوفير فرص التدريب وورش العمل لتعزيز مهارات القائمين على المشاريع، إلى جانب توفير مساحات عرض في فعاليات مختلفة لتسليط الضوء على المنتجات المحلية».

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