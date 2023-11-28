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علوم الدار

ممثلو الأجنحة: «أديف» جسر تواصل لتحقيق الأمن الغذائي

اللحم النباتي لفت أنظار زوار المعرض (من المصدر)
29 نوفمبر 2023 00:51

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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ثمن مشاركون من الدول الأجنبية جهود الإمارات من خلال معرض أبوظبي الدولي للأغذية، من أجل خلق فرص استثمارية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي عالمياً، مشيدين بما يحتويه المعرض من تنوع في المعروضات، يسعى المشاركون من خلالها لخلق جسر للوصول إلى مختلف الأسواق.
وأكد ممثلو أجنحة وشركات حرصهم على المشاركة في معرض «أديف»، مراعين الثقافة الغذائية لمجتمع الإمارات والخليج، والتي هي نقطة انطلاق للمنطقة وتعريف المستهلكين بأحدث المنتجات الغذائية الآمنة.
كما شهد المعرض التعرف على اللحم النباتي، والذي حظي بتجربة العديد من الشخصيات، حيث عرضت شركة «سويتش» لحماً نباتياً وصحياً مستخرجاً من الخضراوات، وأتاحت تذوقه للجمهور، والتأكيد على جودته وصحته، مع تقديم كتيب لوصفات سويتش.
وشاركت 27 شركة روسية في المعرض، في أكبر مشاركة لشركات روسية منتجة للأغذية. وأكدت أماليا دورين سكايا المسؤولة عن الجناح الروسي بالمعرض حرصهم على المشاركة في هذا المعرض المهم، إذ يشكل للشركات الروسية نقطة انطلاق نحو الأسواق الخليجية والعربية والشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن المعرض يعد من المعارض الكبيرة ذات الثقل العالمي، مشيرة إلى حرص الشركات الروسية على توفير أغذية صحية للكبار والأطفال. والجناح الروسي يضم شركات أكبر من السنوات الماضية ويمتد على مساحة 300 متر. وأضافت أماليا دورين سكايا، أن عدد الشركات الروسية المشاركة بلغ 27 شركة من 15 منطقة تتنوع إنتاجيتها.
كما شاركت 15 شركة وعلامة تجارية بيلاروسية لأول مرة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية، بحسب عبدالله رمضانوف، ممثل الشركات البيلاروسية.
وأعرب عن ثقته في عقد صفقات خلال المعرض في ظل الحرص الكبير من جانب الشركات على المشاركة من أجل فتح أسواق جديدة بالمنطقة، للترويج لمنتجات «حلال» متوافقة مع المواصفات الإماراتية والخليجية من خلال أكبر شركة للبيع بالتجزئة.

معرض أبوظبي الدولي للأغذية
أبوظبي
الإمارات
الأمن الغذائي
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