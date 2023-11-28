فيصل البناي لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك بنية تحتية مثالية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أن الإمارات تعد حاضنة مثالية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بفضل امتلاكها المواهب والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية، فضلاً عن بيئة الأعمال التنافسية.

وقال البناي لـ«الاتحاد» على هامش إطلاق شركة «AI71»، إن حكومة أبوظبي حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة على مسار الاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتي من بينها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والذي يسهم في الارتقاء بمكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتقنية والتحول الرقمي وأبحاث التكنولوجيا المتطورة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن إطلاق شركة «AI71» يأتي في إطار تسخير الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف أنه في مثال حي على الانعكاسات الإيجابية للذكاء الاصطناعي على المجتمع يبرز القطاع الصحي باعتباره من أكثر القطاعات المستفيدة من هذه التقنية، حيث يوفر الذكاء الاصطناعي للطبيب المزيد من المعلومات والاستنتاجات التي من شأنها تحسين النتائج العلاجية، كما يوفر الوقت والجهد من خلال قراءة التحاليل والتقارير، ويضمن توفير أحدث المعلومات في المجال التخصصي.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي وفق هذه الآلية يصبح بمثابة المستشار لكل شخص في مجال عمله وتخصصه ما يضمن تحسين الخدمة والتقليل من الأخطاء وتسريع عملية الإنجاز.

وحول المقومات التي تم توفيره لتعزيز تنافسية الشركة الجديدة «AI71» قال البناي إنه تم إطلاق النسخة الأحدث من النموذج اللغوي الكبير فالكون والذي سيساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودورها البارز والمثبت في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يمثل «فالكون 180 بي» نموذجاً مفتوح المصدر للاستخدامات البحثية والتجارية على حدٍّ سواء.

وأشار إلى أن النموذج اللغوي الكبير فالكون حصل على تقييم عالمي من جهات مختصة كأفضل نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح عالمياً ليتجاوز بذلك العديد من النماذج اللغوية التي أطلقتها شركات عالمية.

ولفت إلى أنه في سياق متصل، فإن الإمارات من أبرز دول العالم في مجال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، كما أن الدولة تتميز بقدرتها على توفير البيانات في مختلف المجالات من دون تعقيدات غير مبررة ما يضمن تسريع النتائج للشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحول دور الشركة الجديدة في تعزيز خصوصية البيانات، قال البناي إن شركة «AI71» توفر العديد من الخيارات للعملاء مثل نقل البيانات وتحليلها بقوة الذكاء الاصطناعي أو الاحتفاظ بهذه البيانات داخل المعالجات الخاصة بهم.

وتمكن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة منذ تأسيسه وخلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، في بناء منظومة بحث حيوية تسهم خلال فترة قصيرة، في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للأبحاث المتطورة، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار.

ويركز المجلس على استقطاب المواهب والكفاءات المحلية والعالمية، وجمع مواهب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تغطي مجموعة غنية من الثقافات والخبرات.