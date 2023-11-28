عمار النعيمي يعزي في وفاة محمد سلطان الشامسي

دبي (وام)

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان،أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، محمد سلطان الغزال الشامسي، والد كل من سلطان وعادل وخالد وإبراهيم محمد سلطان الشامسي.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد.. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء، إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن حمدان النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.