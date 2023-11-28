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علوم الدار

سلطان القاسمي وسعود بن صقر والشيوخ يعزون بوفاة محمد العويس

حاكم الشارقة وعبدالله بن زايد خلال تقديمهما التعازي لعبدالرحمن العويس
29 نوفمبر 2023 00:57

الشارقة  (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس واجب العزاء في وفاة محمد بن ناصر العويس.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الجرينة بمدينة الشارقة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهم لذوي الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن ناصر العويس، والد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في إمارة الشارقة.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وأشقائه حميد بن ناصر العويس، وعبدالعزيز بن ناصر العويس، ورحمه بن ناصر العويس، وإلى أنجاله علي وعبدالرحمن وصقر ورحمه وعبدالله بن محمد العويس، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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