صفقات واتفاقيات بقيمة 1.8 مليار درهم في «أديف»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف» في يومه الثاني عقد عدد من الصفقات التجارية الناجحة، والتي أسفرت عن إبرام 38 صفقة واتفاقية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي بين أبرز العلامات التجارية وشركات الأغذية والمشروبات من مختلف أنحاء العالم. ويضاف هذا المبلغ إلى ما قيمته 716 مليون درهم من الصفقات والاتفاقيات التي تمت في اليوم الأول، لتصل القيمة الإجمالية للصفقات والاتفاقيات المبرمة خلال اليومين إلى أكثر من 2.6 مليار درهم.

كما واصل المعرض الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات استقطاب مشاركة واسعة من المشترين والبائعين المحتملين للمنتجات والتقنيات الغذائية المبتكرة من جميع أنحاء العالم.