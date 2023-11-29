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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
29 نوفمبر 2023 08:39

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.. وذلك عبر حسابه في منصة "إكس".

وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم هي: 11.4 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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