أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.. وذلك عبر حسابه في منصة "إكس".
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم هي: 11.4 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 11.4 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:15 UAE Local time. pic.twitter.com/tPRj3crC8Y— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 29, 2023