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علوم الدار

"الموارد البشرية والتوطين" تضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

"الموارد البشرية والتوطين" تضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين
29 نوفمبر 2023 10:43

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما تكشف بياناتنا عن تعيين 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها.

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ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين


وتم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ "التوطين الصوري" من مزايا برنامج "نافس"، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

تؤكد الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
برنامج نافس
الموارد البشرية والتوطين
التوطين
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