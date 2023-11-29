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علوم الدار

"موارد عجمان" تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف ضمن مبادرات "نافس"

"موارد عجمان" تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف ضمن مبادرات "نافس"
29 نوفمبر 2023 11:05

 نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مجموعة تفاصيل القابضة، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية في منطقة مصفوت التابعة لإمارة عجمان، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج "نافس" الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل ، و استقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية لهم بناء على الشواغر المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص.

وشهد اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية الذي عقد في مركز سند بمصفوت ، حضوراً كبيراً من المواطنين و المواطنات، حيث طرحت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر الوظيفية للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.

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وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، و إتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تتيحها الشركة للمواطنين.

وثمنت الدائرة جهود مجموعة تفاصيل القابضة والتزامها بتوفير فرص وظيفية متنوعة للمواطنين ومشاركتها الفعالة في الأيام المفتوحة للتوظيف التي تساهم في دعم أهداف التوطين و تلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل .

المصدر: وام
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