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علوم الدار

عمار النعيمي: نعتز ونفخر بشهداء الإمارات

عمار النعيمي
29 نوفمبر 2023 13:46

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها بفخر وعرفان ووفاء كوكبةً من خيرة وأنبل وأطهر وأشجع أبناء الوطن الذين قدموا المهج والأرواح رخيصة، لتبقى راية الإمارات غالية وشامخة.

وأكد سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن قيادتنا الرشيدة، عرفت بالوفاء للشهداء، والاعتزاز ببطولاتهم وتخليد سيرتهم والفخر بما قدموه من أجل وطنهم وأمتهم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال سمو ولي عهد عجمان في كلمة له بهذه المناسبة، إن أبناء الإمارات على مرّ التاريخ وتعاقب الأجيال جسدوا بتضحياتهم المعدن الأصيل لشعبنا، مستلهمين رؤية ونهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لنصرة الإنسان أينما كان، وإحقاق الحقوق، وإشاعة العدل وبسط السلام.

وأضاف سموه أن شهداءنا أصحاب فضل اختارهم الله، ليرفع شأنهم في الدنيا وفي الآخرة.. وأن أعظم شرف يمكن أن يناله الإنسان في هذه الحياة هو الشهادة في سبيل الله، ورفعة الأوطان والحرص على نصرة المظلوم، ودحض العدوان، ورفع راية الحق عالياً.. وأن هؤلاء البواسل ستبقى أسماؤهم عالية شامخة، وستظل ذكراهم العطرة خالدة في قلوبنا مدى الدهر.


وأوضح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن يوم الشهيد مناسبة تؤكد فيها الإمارات وقيادتها أنها لن تنسى شهداءها الأبرار وذكراهم العطرة وبطولاتهم التي سطروها بدمائهم النقية وأرواحهم الطاهرة، وأنهم باقون في وجداننا نماذج للعطاء والوفاء وأوسمة للعزة والفخر. وفي ختام كلمته، قال سمو ولي عهد عجمان، «إننا في هذا اليوم نقدم تحية إجلالٍ وإكبار لأمهات الشهداء وذويهم وأهلهم على نكران ذواتهم، ومواقفهم التي كانت مضرب الأمثال في حب الوطن والوفاء له والتفاني من أجله، فقدموا النموذج في تقديم كل غال ونفيس من أجل الإمارات، نسأل المولى، عز وجل، أن يلهمهم الثبات والصبر والسلوان، وأن يتغمّد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته، ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم الأمن والأمان على دولتنا العزيزة».

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