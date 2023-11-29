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حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 475 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية

حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 475 نزيلاً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية
29 نوفمبر 2023 13:52

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 475 نزيلاً من مختلف الجنسيات من المحكومين في قضايا مختلفة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، وانطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة، وتمكينهم للعودة إلى المجتمع ليصبحوا أفراداً صالحين، والمحافظة على استقرار أسرهم.

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وبهذه المناسبة رفع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز الروابط الأسرية خلال هذه المناسبة الوطنية المجيدة، وإدخال السعادة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوسهم، وفرصة للعودة إلى مجتمعهم أفراداً صالحين يساهمون في تعزيز أمن الوطن ونهضته.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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