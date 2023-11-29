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ولي عهد الشارقة: 30 نوفمبر يوم تكريم لما قدمه الشهداء من دروس في الوفاء وخدمة الوطن

ولي عهد الشارقة: 30 نوفمبر يوم تكريم لما قدمه الشهداء من دروس في الوفاء وخدمة الوطن
29 نوفمبر 2023 14:10

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إنه في يوم الشهيد، الذي يمثل يوماً مهماً لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر جنودنا البواسل ونترحم على أبطالنا شهداء الواجب والوطن، أبطالنا في كل مجالات البذل والعطاء، الذين لم يتوانوا عن خدمة الوطن وصون أراضيه والدفاع عن ترابه، وقدموا كل غالٍ ونفيس من أجله بكل عزّة وكرامة، ونترحم على شهدائنا وندعو الله أن يسكنهم فسيح جناته ويرزقهم منزلة الصديقين والشهداء.

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وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة ذكرى يوم الشهيد التي تصادف 30 نوفمبر من كل عام، أن الثلاثين من نوفمبر هو يوم تكريم لما قدمه الشهداء من دروسٍ في الوفاء والإخلاص وخدمة الوطن، تكريم يليقُ بهذه التضحيات الغالية، وبالمثال الأعلى في الحفاظ على الأوطان والأهل، وإحياء يوم الشهيد، يعكس ما يحمله المجتمع الإماراتي من أصالة وقيم وتميز، وينقل حب الأرض التي يعيشون عليها والوفاء والإخلاص والذود عنها إلى أبناء هذا الوطن، إضافة إلى أن التضحية بالروح والنفس هي أرخص ما يقدمه المواطن في سبيل الوطن، وحفظ المجتمع والدفاع عن الأرض والعرض.

المصدر: وام
الشارقة
يوم الشهيد
ولي عهد الشارقة
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