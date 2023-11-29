ولي عهد أم القيوين: يوم الشهيد مناسبة تجسد فيها أسمى قيم التضحية والبذل والعطاء

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن يوم الشهيد في الـ 30 من نوفمبر من كل عام.. يعد مناسبة وطنية تعكس معاني التضحية وحب الوطن، وأن البطولات التي سطرها أبناؤنا ستبقى خالدة على مر العصور وباقية في الذاكرة في قلوب أبنائه.

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام أن يوم الشهيد مناسبة تجسد فيها أسمى معاني وقيم التضحية والبذل والعطاء، حيث يقف فيها جميع أبناء الإمارات احتراماً وتقديراً لأبطال الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحفاظ على كرامة الوطن ومن أجل أن تبقى رايته خفاقة عالية.

وقال سموه: إننا نجدد الولاء في هذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، متضرعين إلى العلي القدير أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعب الإمارات وأن يديم الله على أفراد قواتنا المسلحة القوة، والرحمة لشهداء الوطن الأبرار الذين سيبقون خالدين في ذاكرة كل مواطن إماراتي.

واختتم سمو ولي عهد أم القيوين كلمته بأن تضحيات وبطولات أبناء القوات المسلحة الأوفياء ممن ضحوا لأجل قيم الحق والعدل ستظل موجودة في الوجدان وفي الذاكرة.