الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر: يوم الشهيد مناسبة نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات شهداء الوطن

سعود بن صقر
29 نوفمبر 2023 15:12

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين أوفوا وأخلصوا الواجب للوطن والقيادة والشعب.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في ذكرى يوم الشهيد..

«في ذكرى تخلد لحظات لا تنسى في تاريخ عز الوطن ومجده الخالد، نحتفي بشهداء الإمارات وذكراهم الخالدة في تاريخ الوطن وفي وجدان شعب الإمارات.. فهم من صانوا الوطن وأوفوا العهد وأخلصوا الواجب لوطنهم وقيادتهم وشعبهم، فكانت ميادين العز والشرف شاهدة على تضحياتهم، وساحات الكرامة سطرت بطولاتهم، فهم الذين ارتقوا إلى شموخ العز ورووا بدمائهم الزكية تراب الوطن وقدموا أرواحهم الغالية فداءً ودفاعاً عن دينهم ووطنهم وحفاظاً لمكتسبات وطنهم وأمنه واستقراره.

في يوم الشهيد نعبر عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات شهداء الإمارات الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الوطن، فهم القدوة والمثل الأعلى، ومن تضحياتهم نستمد أسمى معاني الإخلاص والوفاء في خدمته.. ستظل ذكراهم وتضحياتهم نبراساً يضيء لنا دروب المجد، وستبقى سيرتهم الطيبة دروساً نستلهم منها قيم الانتماء والكرامة والفداء من أجل الوطن ورفعته.

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يحتفي بذكرى يوم الشهيد
سلطان القاسمي: في ذكرى يوم الشهيد.. هم أبطالنا الذين سطروا بأحرف من نور أسماءهم وإنجازاتهم في سجل الفخر والشرف

ولأن الأمم تنهض على أكتاف أبنائها الأوفياء وتعلو بتضحيات شهدائها الأبرار، فقد قامت دولة الإمارات بعزيمة أبنائها من قواتنا المسلحة حماة الوطن ودرعه الحصين وعنوان وحدته وقوته، الذين نذروا حياتهم من أجل حماية الوطن لتبقى رايته عالية خفاقة بين الأمم، ولتظل الإمارات دولة الخير والإنسانية، ومنارة للسلام والاستقرار والتقدم.

في هذا اليوم الذي تتجلى فيه قيم العطاء وتسمو فيه معاني الوفاء نجدد العهد بأننا سنبقى أوفياء لدماء وتضحيات شهداء دولتنا، وكذلك لتضحيات أم الشهيد التي قدمت أغلى ما تملك دروعاً تحمي الوطن وتصون مكتسباته فكانت النموذج المشرف والملحمة الوطنية الملهمة للأجيال الحالية والقادمة في حب الوطن.

رحم الله شهداء الوطن الأبرار، أبطال الحق والواجب، وأسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأدعو الله تعالى أن يديم على الإمارات نعمة الأمان والاستقرار والرخاء والازدهار».

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
يوم الشهيد
آخر الأخبار
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 14:45
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
اليوم 14:24
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
علوم الدار
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©