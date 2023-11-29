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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 113 سجيناً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 113 سجيناً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52
29 نوفمبر 2023 15:16

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 113 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ52. 
تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال الفرحة والسرور على أسرهم.
ومن جانبه تقدم سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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المصدر: وام
عيد الاتحاد
حاكم الفجيرة
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