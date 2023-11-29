دبي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 بفعاليات وأنشطة متنوعة

تحتفي دبي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية المتنوعة، إلى جانب العروض الترويجية وتجارب فنون الطهي التي ستعم مختلف أنحاء الإمارة. وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه الفعاليات والعروض خلال الفترة الممتدة من 1 إلى ديسمبر، ليتمكن سكان وزوار دبي من عيش الأجواء المفعمة بالروح الوطنية بمناسبة قيام ذكرى قيام اتحاد الإمارات.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات هي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، والتي نشعر خلالها بالفخر والاعتزاز بما وصلت إليه الإمارات على مدار أكثر من خمسة عقود من تطور ونهضة شاملة جاءت نتيجة الرؤية الطموحة للآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز تقدم الإمارات لتصبح في مصاف الدول المتقدمة وتحقق الإنجازات العظيمة التي تجعلها نموذجاً تحتذي به سائر الدول الأخرى. ونقوم بتنظيم فعاليات وأنشطة وعروض في دبي تعكس تراث وتقاليد وإرث الإمارات، ليتمكن سكان وزوار المدينة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من أن يعيشوا هذه الأجواء الوطنية ويطلعوا على تراثنا، إلى جانب التعبير معاً عن روح الاتحاد والوحدة لدولة الإمارات». وستتزين مراكز التسوق والمباني والمعالم والأبراج الشاهقة والشواطئ بعلم الإمارات والإضاءات بلونه الأسود والأحمر والأبيض والأخضر، بالإضافة إلى المجسمات المضيئة التي ستنتشر في عدة أماكن في المدينة.



وفي هذا العام سيتم وضع 11 مجسماً في مواقع رئيسية وهي دوار برج الساعة، وحتا، ودوار الخوانيج، ومدخل الشارقة. كما سيتم تركيب الإضاءة في شارع زعبيل 2 وشارع الثاني من ديسمبر وشارع المستقبل، بالإضافة إلى تزيين 12 موقعاً بأعلام الإمارات، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي والقرية العالمية والجسور الرئيسية. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالثقافة الغنية للدولة مع الفرق التراثية كالحربية والعيالة واليولة، والتي ستقدم عروضها من 1 إلى 3 ديسمبر في مواقع رئيسية مثل «دبي فستيفال سيتي مول» و«ذا أوتلت فيليدج» و«سيتي سنتر مردف»، واستكشاف تاريخ دبي الثقافي في «متحف الشندغة»، والمشاركة في ورش العمل والعروض التراثية للاحتفال بالتراث البحري للمدينة، أو زيارة «متحف الاتحاد» لحضور احتفال عائلي مليء بالتقاليد والتراث والترفيه، أو حضور فعالية «الدانة» على شاطئ الجميرا المفتوح بالقرب من «فندق بولغاري»، والمشاركة في تجربة تدمج الماضي مع الحاضر وإحياء التراث البحري، وغيرها من الفعاليات التراثية. وتقدم مراكز التسوق بدبي عروضاً تسويقية وتخفيضات تتراوح من 25 حتى 75 بالمئة في الفترة ما بين 1 و3 ديسمبر على العطور والمجوهرات والأزياء والأحذية والأدوات المنزلية والملابس من العلامات التجارية الشهيرة. وتعود تجارب فنون الطهي بوتيرة مرة أخرى خلال هذه المناسبة الوطنية مع مجموعة مذهلة من المأكولات الشهية والعروض المميزة وقوائم التذوق، والفعاليات ذات النكهات الإماراتية التقليدية والمأكولات العالمية، وتسليط الضوء على أفضل 11 مطعماً ومقهى في المدينة، وإثراء التراث الغني والأذواق المتنوعة في الدولة.



وتحتفل «القرية العالمية» حتى 3 ديسمبر، حيث يمكن للجمهور مشاهدة الأوبريت الوطني الحماسي «رؤية الإمارات العربية المتحدة» ومجموعة من العروض الثقافية في جميع أنحاء القرية. كما تقام مجموعة من الأنشطة في يوم الاتحاد في «سوق رايب»، بالشراكة مع شرطة دبي، والتي تشمل عروضاً للسيارات الخارقة والكلاب والسلامة وعروض فرقة شرطة دبي. وبالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 52 تقام بطولة «طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجب» في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر، وذلك في استاد «ذا سيفينز»، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية.