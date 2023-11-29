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بتوجيهات محمد الشرقي.. شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50%

بتوجيهات محمد الشرقي.. شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50%
29 نوفمبر 2023 17:04

بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 30 نوفمبر 2023م ولمدة 52 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 30 نوفمبر 2023م على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة. 

ومن جهته، أكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين في الانتهاء من الاجراءات المترتبة في أنظمة ترخيص المركبات، بمناسبة عيد الاتحاد 52 للدولة.

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وقال الكعبي: إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

من جانبه دعا العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى ضرورة اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.

المصدر: وام
محمد الشرقي
الفجيرة
عيد الاتحاد
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