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علوم الدار

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
29 نوفمبر 2023 17:10

 تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفيا من معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران ، جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات في منطقة الشرق الأوسط ، وبحث تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وناقش الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة بوتيرة مكثفة وعلى نحو آمن ومستدام ، وتطرقا إلى الأوضاع الراهنة في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها.

كما استعرضا ملف مكافحة التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تنطلق أعماله غدا في مدينة إكسبو دبي.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على الأولوية القصوى لحماية أرواح كافة المدنيين، ودعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة ، مشيرا إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
إيران
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