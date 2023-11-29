الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
29 نوفمبر 2023 17:26

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام غائما أحياناً أقصى الشمال وقد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 04:36 والجزر الأول عند الساعة 21:25 والجزرالثاني عند الساعة 08:13.

أخبار ذات صلة
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:21  والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 14:45
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
اليوم 14:24
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
علوم الدار
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©