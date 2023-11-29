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طحنون بن محمد: يوم الشهيد مناسبة لتعزيز قيم الولاء وغرس روح التضحية في نفوس الأجيال

طحنون بن محمد: يوم الشهيد مناسبة لتعزيز قيم الولاء وغرس روح التضحية في نفوس الأجيال
29 نوفمبر 2023 17:53

 أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أن يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام هو مناسبة لتخليد ذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن أرضه وسيادته واستقرارة ومناسبة لتعزيز قيم الولاء والانتماء وغرس روح التضحية في نفوس الأجيال الشابة لكي يظل هذا الوطن العزيز شامخا و واحة أمن واستقرار وعضيدا قويا للأشقاء والأصدقاء.

وقال سموه في كلمه له بهذه المناسبة الوطنية إن يوم الشهيد مناسبة لتخليد ذكرى شهداء الواجب وتكريمهم على ما قدموه وبذلوه من تضحيات جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن و مقدراته وإنجازاته التي نفتخر ونتباها بها بين شعوب ودول العالم المتقدمة ،كما أنه فرصة لتقديم آيات الشكر والتقدير لأسر شهدائنا الأبرار ولكوادر قواتنا المسلحة درع الوطن والحصن الحصين.

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وأضاف سموه أن الاهتمام والرعاية والمكانة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لشهداء الوطن وأسرهم وذويهم إنما هو تكريم لهم لما قدموه من تضحيات جليلة للوطن لينعم بالأمن و الاستقرار.

ودعا سموه في ختام كلمته العلي القدير أن يتغمد أرواح شهداءنا بالرحمة ويسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي.

المصدر: وام
طحنون بن محمد
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يوم الشهيد
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