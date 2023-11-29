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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
29 نوفمبر 2023 18:37

 أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 .

وتعكس هذه المكرمة اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة، وحرصه على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى للعودة إلى الحياة الطبيعية، وطي صفحة الماضي.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في هذا الشأن.

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وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، تأتي انطلاقاً من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة،على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.. كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
عيد الاتحاد
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