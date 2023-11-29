منطقة الظفرة.. مشاريع من المستقبل

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تشهد منطقة الظفرة مجموعة ضخمة من مشروعات «مستدامة» ترسم نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، ومنها الطاقة الشمسية والنظيفة، والطاقة النووية، بخلاف مشاريع الإسكان والبنية التحتية، تساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى عيش المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية لهم.

«شمس».. تضيء أبوظبي

تعد محطة «شمس» أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم، وتمتد على مساحة 2,5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط، ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة.

وتقوم المحطة بتوليد الطاقة الكهربائية من حرارة الشمس وليس ضوء الشمس خلافاً لتكنولوجيا الألواح الكهروضوئية الشمسية، وتعتمد في آلية تشغيلها على نظم المجمعات الشمسية المكونة من مرايا خاصة على شكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز أشعة الشمس على أنبوب مركزي ينقل الحرارة إلى مواقع تسخين تعمل على توليد البخار الذي يتولى تشغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء في نهاية المطاف.

وتساهم محطة «شمس» بشكل فاعل في تحقيق هدف أبوظبي الرامي إلى توفير 30% من احتياجات الطاقة في الإمارة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية للدولة وتفادي إطلاق 175 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 1,5 مليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من طرقات أبوظبي.

براكة توفر 25% احتياجات الدولة من الكهرباء

تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس. وتوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة 25 % احتياجات الدولة من الكهرباء.

ويؤدي المشروع دوراً أساسياً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة. وبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحدّ محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 22 مليون طن سنوياً والتي تعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.

الإسكان أولوية

يمثل قطاع الإسكان أحد أهم الأولويات لدى المواطن، وشهد نمواً وتطوراً كبيراً، حيث انتشرت المساكن الحديثة للمواطنين في كافة المدن، كما شيدت مساكن عصرية متنوعة منها مرابع الظفرة ومرابع غياثي ومرابع السلع، كما وضعت حكومة أبوظبي إمكانيات ضخمة واستثمارات كبيرة في مجال إسكان المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطور المجتمع وضمان تمتع أبنائه بعوائد مسيرة النماء والتطور.

مخزن الخير

تستوعب الظفرة مشروع مخزن الخير (الخزان الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا)، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة بسعة 26 مليون متر مكعب من المياه الجوفية المخزنة في طبقة المياه الجوفية الضحلة شمال غرب ليوا، والتي تعتبر احتياطياً استراتيجياً لتزويد مدينة أبوظبي بـ 180 ألف متر مكعب / يوم (40 مليون جالون/ يوم) لمدة 90 يوماً. ويتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المطور للتحكم في الاختيار التلقائي لضخ الآبار لكل حوض بناءً على مستويات الملوحة والتي يتم حسابها بناءً على مدخلات النماذج العددية وقياسات المستشعرات. ويستخدم الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في إدارة مخزن الخير.