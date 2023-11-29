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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1249 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1249 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي
29 نوفمبر 2023 19:05

 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بصفته حاكما لإمارة دبي بالعفو عن 1249 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كل المناسبات المهمة سواء الدينية أو الوطنية بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء الأفراد لمعاودة الانخراط في المجتمع أعضاء صالحين فيه لاسيما وأن هذه المناسبة الوطنية الغالية بكل ما تحمل من معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة وتمثل في حد ذاتها حافزاً على احترام القانون الذي يعتبر بمثابة السياج الحامي للوطن وكل من يعيش على أرضه وحافزا على الالتزام بأحكامه وتفادي أي أعمال من شأنها الإخلال بها ليعيش الجميع في أمن وسلام على أرض وطن التسامح ولينعموا بالحياة الكريمة التي توفر دولتنا أسبابها وتكفلها للمواطن والمقيم سواء دون تمييز أو تفرقة.

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وأوضح سعادته أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي بالإفراج.

المصدر: وام
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