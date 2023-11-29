الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد يرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28"

محمد بن زايد يرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28"
29 نوفمبر 2023 19:21

رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بقادة العالم وممثليه على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة  في "كوب 28".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28" الذي ينطلق غداً، وأتطلع إلى العمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه».

أخبار ذات صلة
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات

وأضاف سموه: «أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالماً صالحاً للحياة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
علوم الدار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 14:45
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
عمر آل والمرزوقي ضمن طاقم مباراة الأرجنتين ومالي
اليوم 14:24
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
علوم الدار
«النقل المتكامل» يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©