محمد بن زايد يرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28"

رحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بقادة العالم وممثليه على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في "كوب 28".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أرحب بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات في "كوب 28" الذي ينطلق غداً، وأتطلع إلى العمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، من أجل الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه».

وأضاف سموه: «أنظار الشعوب تتجه إلينا وآمالها تتعلق بما سنتفق عليه، ومن حق أولادنا وأحفادنا علينا أن نترك لهم عالماً صالحاً للحياة».