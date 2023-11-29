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رئاسة "COP28" تطلق تطبيقاً رسمياً لتعزيز تجربة زوار المؤتمر الدولي

رئاسة "COP28" تطلق تطبيقاً رسمياً لتعزيز تجربة زوار المؤتمر الدولي
29 نوفمبر 2023 20:22

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" عن إطلاقها تطبيقاً للهواتف المتحركة يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوار خلال فترة المؤتمر الذي يقام في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل .. ويمكن لزوار المؤتمر، تنزيل التطبيق الرسمي المتوافق مع أجهزة آبل وأندرويد وهواوي، واستكشاف مميزاته باستعمال البريد الالكتروني المستخدم لدى تسجيلهم لحضور"COP28".

ويتيح المميزات والفوائد الرئيسية للتطبيق تجربة سلسة للمستخدمين، ويساعد زوار المنطقتين الزرقاء والخضراء في تنظيم جداولهم بسهولة، والتعرّف على مواعيد وأماكن الاجتماعات والفعاليات المهمة في المؤتمر، والبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على برامج الفعاليات.

ويتضمن التطبيق خرائط تفاعلية عبر نظام التموضع الجغرافي "جي بي إس" تساعد الزوار على التنقل في مدينة أكسبو دبي، وتتيح الفرصة أمامهم لاستكشاف البرنامج الكامل لفعاليات المؤتمر بكل جوانبه من الجلسات المتعلقة بالعمل المناخي والتجارب التفاعلية والمعارض الفنية والترفيهية. وسيحد استخدام التطبيق، بما يتضمنه من خرائط، ومعلومات إرشادية، وإجابات الأسئلة الشائعة، وبرنامج الفعاليات، من الاعتماد على أدوات غير مستدامة وأكثر استهلاكاً للطاقة مثل طباعة المواد الخاصة بـ COP28 على الورق.

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كما سيساهم التطبيق في التعريف ببرنامج الموضوعات المتخصصة اليومية لـ "COP28"، وأهميتها بالنسبة للعمل المناخي العالمي، بالإضافة الى معلومات مبسطة حول منافذ الأطعمة والمشروبات لتسهيل تجربة الزوار.

ويمكن لمستخدمي التطبيق تصميم تجربتهم الخاصة بحسب اهتماماتهم وبحسب الوقت المخصص لزيارة "COP28"، حيث يحتوي على تسعة "خطط" مختلفة للزيارة، تم تصميمها بحسب المواضيع التي يرغب الزوار بالتعرف على تفاصيلها وتستغرق فترات مختلفة تمتد لـ 2 أو 3 أو 4 ساعات، حيث تأخذ الزوار في رحلة حول مواقع "COP" الرئيسية وأبرزها المندوبين المعتمَدين في المنطقة الزرقاء.

وتم تصميم التطبيق لتبسيط تجربة مندوبي الوفود المشاركة في المنطقة الزرقاء، والتركيز على مهامهم الرئيسية في العملية التفاوضية، حيث تم تزويد التطبيق بالعديد من المميزات مثل المواد التفاعلية، والإرشادات حول الأماكن والطرق داخل مدينة إكسبو دبي، كما يوفّر منصة للتواصل المؤسسي بين الأفراد، وخيارات لترتيب الاجتماعات المباشرة وعن بعد، ويتيح للمستخدمين إنشاء جداول أعمال حسب تفضيلاتهم، وبعض الملاحظات والتوصيات حول أهم الفعاليات، وروابط لتنزيل الوثائق الخاصة بالمؤتمر، ودليل حول الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيوف الأخرى.

المصدر: وام
كوب 28
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