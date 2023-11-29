جون كيري: آمال العالم معلقة على «COP28»

وائل بدران (دبي)

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، أن آمال الناس حول العالم معلقة على مؤتمر الأطراف COP28، لاسيما في ضوء صرخة الطبيعة جراء خسائر وأضرار، مشيداً بتركيز الإمارات على قضية التغير المناخي منذ وقت طويل. وأوضح كيري، في مؤتمر صحفي، مساء أمس، حضرته «الاتحاد»، أن الدورة الحالية من مؤتمر الأطراف لها أهمية بالغة، لاسيما أنها تشهد أول استعراض عالمي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المناخ، إن الإمارات تركز على قضية التغير المناخي منذ وقت طويل، مشيراً إلى أن الدولة استضافت أول مؤتمر خاص بالمناخ في المنطقة على الإطلاق. وأضاف: «لدينا آمال كبيرة في أن نحقق مزيداً من التقدم في COP28، ونتعاون عن كثب مع القيادة هنا في دولة الإمارات من أجل تحقيق ذلك».

والاستعراض العالمي هو تقييم يجري في محادثات التغيرات المناخية لتحديد مدى انحراف الدول عن تقليص ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال كيري: «إن COP28 فرصة فريدة لحشد العالم من أجل زيادة الجهود الجماعية لتحقيق أهداف اتفاق باريس»، موضحاً أنه سيتم التركيز على تحقيق الإنجازات والمتطلبات الضرورية الملحة التي تتطلب مفاوضات في إطار المؤتمر، وهي ثلاثة موضوعات رئيسية، أولها بالطبع هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وكذلك تقرير فجوة التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب المفاوضات حول صندوق الخسائر والأضرار.

وأوضح كيري، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأميركي عام 2013 لمدة 4 أعوام، أنه إضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر أيضاً تقديم المزيد من التوجيهات من أجل المضي قدماً لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ حول التكيف. وأعرب عن اعتقاده بأن التقييم العالمي لتنفيذ أهداف اتفاق باريس لابد وأن يحظى بمصداقية بأن يكون دقيقاً وشاملاً ومثالياً، وأن يوضح للعالم ماذا حدث منذ عام 2015.

وحث كيري كبار منتجي الوقود الأحفوري على دعم التوجه نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وقال كيري خلال المؤتمر الصحفي: «لا يزال هناك أشخاص لم يوقعوا على ذلك، من بينهم بعض كبار منتجي الوقود الأحفوري، ويجب عليهم أن يظهروا دعمهم على الفور ويكونوا جزءاً من الحل».

وأضاف كيري: «نأمل أن نتمكن من إرسال إشارة قوية جداً بأن دول العالم ملتزمة بالعمل معاً للانتقال بعيداً عن انبعاثات الوقود الأحفوري في الثلاثة عقود القادمة. هذا أمر حاسم».

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الصين لجعل مفاوضات الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية خلال COP28 ناجحة.

وتابع كيري بخصوص اجتماعه مع نظيره الصيني هذا الشهر: «قررنا بالفعل العمل معاً لتحقيق COP ناجح، ولإجراء استعراض عالمي ناجح». والتقى المبعوث الأميركي ومبعوث الصين لمكافحة التغيرات المناخية، شيه زنهوا، في ولاية كاليفورنيا، حيث اتفق الجانبان على إعادة تفعيل مجموعة العمل الثنائية لمكافحة التغيرات المناخية.